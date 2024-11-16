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Şanlıurfa'da Suçlu Avı: 16 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Suçlu Avı: 16 Kişi Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen emniyet denetiminde aranan 16 kişi yakalandı. 16 bin 530 kişi ve binlerce araç denetlendi, ayrıca ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 16 bin 530 şahıs, 2 bin 780 araç, 157 motosiklet ve 12 umuma açık işyeri, bahçe, park denetlendi. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Denetimde ayrıca 4 ruhsatsız tabanca, 17 gram uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Trafik yönünden 23 araca ceza uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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