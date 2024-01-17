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Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinin yanı sıra Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 462 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar, 4 pompalı tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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