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Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "Hemedo" adlı suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada, 3 tüfek, 3 tabanca, tabancalara ait mermiler, hassas terazi, bıçak ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Şanlıurfa Narkotik Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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