Şanlıurfa'da suç örgütü çetesine operasyon: 3'ü organizatör 11 kişiye gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri "El Halaf" suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 3'ü organizatör 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekiplerince, Karaköprü ilçesinde "El Halaf" suç örgütünün kaldığı bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 2 bin dolar, 20 bin TL nakit para, 25 bin Suriye Lirası, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 3 organizatör ile 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.