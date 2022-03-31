Şanlıurfa'da suç makinesi yakalandı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da cinsel istismar ve kasten yaralama suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, operasyon sonucu yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) 2020 yılında cinayet suçundan firari olan aynı zamanda bir çocuk cinsel istismarı ile 3 yaralama suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. JASAT tarafından başarılı operasyonla yakalanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa