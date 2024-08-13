Şanlıurfa'da su tahliye kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde yaşandı. Casum S.'nin kullandığı 02 HN 379 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Karşı şeride geçen araç, yol kenarında bulunan su tahliye kalanına düştü. Kazada sürücü yaralandı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA