Şanlıurfa'da Stajyer Avukat Saldırıya Uğradı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, haciz işlemi yaptıktan sonra takip edilen stajyer avukat saldırıya uğrayarak yaralandı, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Suruç ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemleri gerçekleştiren İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer avukat B.T., il merkezine geldikten sonra kendisini takip eden iş yeri sahibi A.E. tarafından saldırıya uğradı. Darbedilen avukat, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen avukat tedavi altına alındı. Yapılan soruşturma sonrası saldırgan A.E. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA