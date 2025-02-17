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Şanlıurfa'da Sosyal Medyada Silah Paylaşanlara Operasyon: 19 Gözaltı

Şanlıurfa'da Sosyal Medyada Silah Paylaşanlara Operasyon: 19 Gözaltı
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Şanlıurfa'da sosyal medya platformlarında silahlarla paylaşım yapan 19 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamu düzeni ve asayişin sağlanması, şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşımda bulunan şahıslara yönelik, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait 7 adet şarjör, 62 adet kartuş ve 9 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda, S.K. (23), H.F.D. (21), A.K. (21), M.E.İ. (20), M.F. (24), A.D. (30), M.T. (23), Ş.K. (21), Y.E.P. (22), A.B. (19), T.Ö. (27), B.Ş. (22), M.Z.K. (17), A.Y. (17), İ.K. (17), M.E.A. (16), Ü.D. (19) ile H.P. (21) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yakalanan şüphelilerden Y.C.E.'nin (21), Antalya Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden "Bilişim Sisteminin Kullanılması Sureti ile Hırsızlık ve Şanlıurfa 2. Sulh Ceza HAkimliği tarafından "Güveni Kötüye Kullanma " suçlarından arandığı bildirildi.

Olayla ilgili devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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