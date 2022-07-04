Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

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Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Camirkebir Mahallesi'nde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında öğle saatlerinde, bir iş yerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, 64 yaşındaki Emin İ.'ye isabet etti. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sokağa taşan kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek silahı ateşleyen zanlıyı belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa kavga 3. Sayfa Haberler

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