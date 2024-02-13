Şanlıurfa'da şok uygulamada 36 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, aranan 36 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik şok uygulama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 12 bin 146 şahıs, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı. Denetimlerde, 36 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 22 yoklama kaçağına da işlem yapıldı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA