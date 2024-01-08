Şanlıurfa'da Sinir Krizi Geçiren Kadın Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'da sinir krizi geçiren bir kadın elindeki satırla yolun ortasında bağırdı. Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı kadın, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Elinde satır olan bir kadın, yolu kesip bağırmaya başladı. Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İki genç, "Kocam buraya gelsin" diye bağıran ve isminin F.D. olduğu öğrenilen kadının elindeki satırı almaya çalıştı. Olay yerine gelen kocası M.D. tarafından elindeki satır alınan kadın bayılarak fenalık geçirirken kadının elindeki satırı almaya çalışan 2 genç ise bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken olayın kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi. - ŞANLIURFA