Şanlıurfa'da Sınav Kopya Düzenekleri Operasyonu: 3 Tutuklama

Şanlıurfa'da motorlu taşıtlar sürücü adayları sınavı (MTSAS) ve benzeri sınavlarda kopya düzeneği temin edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (6114) kapsamında planlı ve eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerce 6 adreste yapılan aramalarda 27 taşınabilir Wi-Fi cihazı, 42 kulak içi dinleme aparatı, 21 ses aktarıcı cihaz, 8 SIM kart, 4 cep telefonu, 2 yaka kamerası, 1 batarya, 1 hafıza kartı, başka kişilere ait 1 MTSAS sınav giriş belgesi ve 1 yabancı geçici kimlik koruma belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA