Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Akabe Mahallesi'ndeki bir evde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve M.B. isimli kişi saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Akabe Mahallesi'ndeki bir evde M.B. (43) ile Y.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Y.D'nin silahlı saldırısında yaralanan M.B. kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli, polis tarafından saldırıda kullandığı silahla yakalandı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa