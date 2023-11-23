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Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Akabe Mahallesi'ndeki bir evde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve M.B. isimli kişi saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.