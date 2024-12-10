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Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda A.A. isimli bir kişi ayaklarından yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Hayriye Mahallesi Celeleddin-i Rumi Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, A.A. (38) isimli şahıs yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz, yüzleri maskeli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ayaklarından yaralanan A.A.'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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