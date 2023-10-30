Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi, evine giderken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Eyyüpkent Mahallesi'ndeki evine giden K.A. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan K.A. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa