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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi, evine giderken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.