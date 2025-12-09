Şanlıurfa'da silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli adliyede

Şanlıurfa'da iki işyerine yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir mobilya mağazası önünde yaşandı. Maskeli ve silahlı bir şüpheli mağaza önünde işyeri sahibi Mustafa K. ve yanındaki bir kişinin üzerine peş peşe ateş etti. Silahlı saldırıda Mustafa K. yaralandı.

Bu olaydan yaklaşık 20 dakika sonra ise bu sefer Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin çalışanı Sedat A., marketi açtıktan kısa bir süre sonra silahlı saldırı sonucu ayağına isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı.

İki olayın failleri olduğu gerekçesiyle düzenlenen operasyonda kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA