Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırgan Eşini Rehin Aldı, Polis Müdahale Etti

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bağımlı olduğu öğrenilen bir şahıs, silahla eşini rehin aldıktan sonra polise ateş açtı. Polis müdahalesiyle saldırgan gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahla eşini rehin alan ve bağımlı olduğu öğrenilen şahıs, polise ateş açtı. Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Siverek Ofis Mahallesi 11. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere ve iddiaya göre, bağımlı olduğu öğrenilen S.A. (55) kavga ettiği eşini silahla rehin aldıktan sonra balkona çıkarak havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şahsı eyleminden vazgeçirmek için çalıştığı sırada, S.A polise ateş açtı. Polis de saldırganı caydırmak amacıyla havaya ateş açtı. Kısa süren çatışmanın ardından, polis ve özel harekat ekipleri kapıyı kırarak, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Olaylar Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir? DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir? DEM Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir? DEM Parti Antalya Kemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir? DEM Parti Antalya Kaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kaş adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Elmalı adayı Abdullah Keser kimdir? DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Alanya adayı Mehmet Şirin Filiz kimdir? DEM Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Aksu adayı Rezzan Çelik kimdir? DEM Parti Adana Tut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Tut adayı Memet Kösele kimdir? DEM Parti Adana Samsat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Samsat adayı Yasin Ertan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title