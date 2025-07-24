Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı ve jandarma soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Geçittepe Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedende çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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