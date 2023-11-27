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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.