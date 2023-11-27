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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Şanlıurfa Akif Olaylar Şiddet 3. Sayfa Haberler

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