Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Külaflı kırsal Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Mehmet B., Mahmut G. ve Abdulmutalip B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri mahallede önlem alarak kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title