Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 6 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gülabibey Mahallesi 31. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Deniz Örnik isimli kişi başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının titizlikle incelenmesi ve delil toplama çalışmaları sonucunda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi. - ŞANLIURFA