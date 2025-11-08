Haberler

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 6 Tutuklama

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 6 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siverek ilçesinde husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gülabibey Mahallesi 31. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Deniz Örnik isimli kişi başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının titizlikle incelenmesi ve delil toplama çalışmaları sonucunda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Sarma ve Turşu lezzeti birleşti: Lahana Sarması Turşusu

Sarma ve Turşu lezzeti birleşti: Lahana Sarması Turşusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.