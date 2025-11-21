Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına altına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. İki grup arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle aşlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada çok sayıda mermi halk otobüsüne, 3 otomobile, 2 binaya ve bir markete isabet etti.

Ali Eskiler hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Eskiler (23) ve Baver A. (24), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Eskiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Baver A.'nın tedavisi ise sürüyor.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın ardından kaçan 6 şüpheli ise Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA