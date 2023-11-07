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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bahçeler bölgesindeki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.