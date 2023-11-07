Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bahçeler bölgesindeki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bahçeler bölgesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda silahla yaralanan M.T. hayatını kaybetti, İ.T. ve B.T. ise sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.