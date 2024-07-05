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Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda çuvallara gizlenmiş çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çuvallara gizlenmiş çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına ilişkin bir ihbarı değerlendirdi. Narkotik şube müdürlüğü ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli M.İ ve S.İ. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çuvallara gizlenmiş vaziyette, 18 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca şarjörü, 28 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ ve S.İ. adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma karakolunu götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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