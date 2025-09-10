Şanlıurfa'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-9 Eylül tarihlerinde ilçe jandarma komutanlıkları ile ortak Akçakale, Birecik, Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 457 fişek, 8 boş senet, toplam değeri 2 milyon 158 bin lira olan 12 senet, 2 alacak-verecek defteri, bir alacak-verecek yazılı kağıt, cep telefonu, 100 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 6 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA