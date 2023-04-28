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Şanlıurfa'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 adet tabanca, 8 adet şarjör, 38 adet fişek, 197 adet silah parçası, 4 adet matkap ucu, 2 adet lokma, 1 adet ölçü aleti, 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 6 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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