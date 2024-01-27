Şanlıurfa'da silah ticareti operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınmış gibi gösterdikleri ruhsatlı silahları, yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan sattıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmada Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 462 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA