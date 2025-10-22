Şanlıurfa'da Silah Operasyonu: 37 Tabanca ve Çok Sayıda Mermiler Ele Ge geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 37 tabanca, 131 şarjör ile mermiler ve silah parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından daha önce belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 37 adet ruhsatsız tabanca, 131 adet şarjör, 20 adet işleme tabi tutularak ucu açılmış namlu, 30 adet ucu kapalı namlu, çok sayıda atölye malzemesi ile çeşitli ebatlarda silah parçası ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA