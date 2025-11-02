Şanlıurfa'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı ve Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda bir şahıs gözaltına alınırken, piyade tüfeği, şarjörler ve fişekler ele geçirildi.
Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen silah operasyonunda uzun namlulu silah ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda bir zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 adet piyade tüfeği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile 20 adet fişek ele geçirildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel