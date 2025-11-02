Şanlıurfa'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı ve Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen silah operasyonunda uzun namlulu silah ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda bir zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 adet piyade tüfeği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile 20 adet fişek ele geçirildi. - ŞANLIURFA