Şanlıurfa'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı ve Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı ve Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda bir şahıs gözaltına alınırken, piyade tüfeği, şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen silah operasyonunda uzun namlulu silah ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda bir zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 adet piyade tüfeği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile 20 adet fişek ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
