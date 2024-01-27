Şanlıurfa'da Silah Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kazara silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y. (38) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 17 yaşındaki Y.K.'yı kazara vurdu. Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Y.K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, İ.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA