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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Operasyon: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Operasyon: 7 Gözaltı
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Jandarma, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 3 av tüfeği ve 767 mermi ele geçirdi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi, 7 şüpheli gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde 7 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde metal dedektörü de kullanılarak arama yapıldı. Detaylı aramada değişik yerlere gizlenmiş 5 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 14 şarjör ile 767 adet mermi ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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