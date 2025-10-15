Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör ve 320 fişek ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör ile 320 farklı çap ve ebatlarda fişek ve çok sayıda delici, kesici alet ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa