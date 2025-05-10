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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği, 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik Haliliye ve Siverek ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği ile 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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