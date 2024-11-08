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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, el bombaları, uzun namlulu silahlar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona dair paylaşılan görüntülerde silahların bir evin bahçesindeki taş yığınlarıyla samanların altına gizlendiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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