Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında uçaksavar mermisinin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah üretimi yapıldığı değerlendirilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 6 tabanca, 3 tüfek, 3 patlayıcı madde, 11 namlu, 709 farklı ebatlarda fişek, 2 uçaksavar mermisi ve 771 silah parçası ele geçirildi.

Atölye olduğu belirlenen iş yerindeki malzemelere el konuldu, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA