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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
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Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 adet silah, 13 şarjör ve 162 mermi ele geçirilerek 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 adet silah ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ve Harran ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik 4 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 13 adet şarjör, 162 mermi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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