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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, 24 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirerek çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı. Adresler ve dağlık alanlarda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, 1 keskin nişancı silahı dürbünü, bin 396 mermi ve bu silahlara ait 20 şarjör ele geçirildi. Operasyon düzenlenen adreslerde, farklı suçlardan aranan 7 zanlı da yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Kaçakçılık Operasyon Politika Jandarma Jandarma Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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