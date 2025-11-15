Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 76 uzun namlulu silah parçası, 19 şarjör ile 557 uzun namlulu silah mühimmatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA