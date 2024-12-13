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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı
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Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla silah kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Haliliye, Hilvan, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde toplam 29 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 uzun namlulu silah, 8 tabanca, 16 av tüfeği, bu silahlara ait 31 şarjör ve 2 bin 110 mermi ele geçirildi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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