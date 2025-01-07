Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa merkez ile Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda 4 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 29 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca şarjörü ve 56 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA