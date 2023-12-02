Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Hassa burunlu jandarma köpeği destekli yapılan aramalarda ahıra gizlenmiş halde 1 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 40 adet tabanca gövdesi, 2 adet silah dürbünü ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA