Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 8 Gözaltı
Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 323 mermi ele geçirildi. Toplamda 8 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Haliliye, Viranşehir, Siverek ve Birecik ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ile 323 adet mermi ele geçirildi.
Toplam 8 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA