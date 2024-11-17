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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 8 Gözaltı
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Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 323 mermi ele geçirildi. Toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Haliliye, Viranşehir, Siverek ve Birecik ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ile 323 adet mermi ele geçirildi.

Toplam 8 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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