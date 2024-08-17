Şanlıurfa'da Şiddetli Patlama: Bir Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen şiddetli patlamada bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Siverek Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre saat 22.30 sıralarında gelen henüz nedeni belirlenemeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çarşıda büyük bir panik meydana gelirken, olay yerine yakın olan bir kişi yaralandı, iki motosiklet de maddi hasar meydana geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle, çarşının tavanında delik açıldı. Yaralanan kişi, çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. - ŞANLIURFA