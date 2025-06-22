Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir tırın motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, durumu yetkililere bildirerek itfaiye ekiplerinin müdahale etmesini sağladı. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gönüllü kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki 31 AFR 917 plakalı tırın motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden sürücü, yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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