Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, seyir halindeyken alev alan bir tır kullanılamaz hale geldi. Yangın, sürücünün aracını yol kenarına çekmesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir haliyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 47 ADN 098 plakalı tır, Viranşehir ilçe merkezine 5 kilometre kala alev aldı. Tırın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında tırın motor bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan yol jandarma ekiplerince kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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