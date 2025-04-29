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Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

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Şanlıurfa - Mardin karayolunda seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Alev alan tır itfaiye tarafından söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki tırın 27 ADE 372 plakalı dorsesinde yangın çıktı. Aracı yolun kenarında durduran sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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