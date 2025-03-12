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Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Demirci karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 47 ADT 198 plakalı otomobilde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, dumanların yükseldiğini fark edince aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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