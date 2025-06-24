Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Şanlıurfa'da kamyonet alev topuna döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, alev topuna döndü. Yangında araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karataş Mahallesinde meydana geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazisinde, güvenlik görevlilerinin kullandığı kamyonet seyir halindeyken bir anda alev aldı. Araç içerisindekilerin can havliyle kendilerini dışarı attığı yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.