Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da sel felaketi: 5 kişi kurtarıldı

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı köyü yakınlarında sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı köyü yakınlarında sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırınca sel meydana geldi. Taşlı köyü yakınlarında bir araç sele kapıldı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine araçta bulunan ve küçük çocuklarında içinde 5 kişi kurtarılırken, araç sele kapılarak kayboldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title