Şanlıurfa'da Şehir Merkezine İnen Tilki Sokaklarda Görüntülendi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde şehir merkezine inen bir tilki, apartmanların arasında yiyecek ararken vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir sitenin önüne gelen tilki, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı. Vatandaşların bakışları arasında apartmanların arasından geçen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Tilkinin şehir merkezine kadar inmesi hem merak hem de endişe uyandırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA